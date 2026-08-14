Сколько казахстанцев владеют 6–10 квартирами: озвучена статистика

В Казахстане 17 тысяч человек владеют от шести до десяти квартир. Эту цифру председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова озвучила в подкасте Taldau Talks. Если взять даже минимальное значение — шесть квартир на человека, — получается не менее 102 тысяч квартир в собственности у этих 17 тысяч казахстанцев. При этом реальное число может быть значительно выше, поскольку кто-то владеет семью, восемью, девятью или десятью объектами.

Для сравнения, собственное жильё, по данным Ибрагимовой, есть примерно у 5,5 млн казахстанцев. Около 4,2 млн имеют одну квартиру, 934 тысячи — две, 219 тысяч — три, а около 82 тысяч владеют четырьмя-пятью. И затем — резкий скачок: 17 тысяч человек имеют от шести до десяти квартир. Причины могут быть разными. Кто-то мог получить недвижимость в наследство, кто-то покупает квартиры как инвестицию. Но когда у одного человека шесть и более объектов, речь уже может идти не только о решении собственного жилищного вопроса.

Эта статистика вновь поднимает вопрос о доступности жилья и налоговой политике. Пока государство обсуждает ипотеку, строительство и программы поддержки, остаётся вопрос: как распределён уже существующий жилищный фонд и стоит ли по-другому облагать налогом большое количество недвижимости в одних руках?