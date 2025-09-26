Сегодня каждый гражданин Казахстана может воспользоваться сервисом "Добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов", известным как "Стоп кредит". Подключить услугу можно всего за несколько минут через портал eGov.kz или мобильное приложение eGov Mobile. Ограничений по срокам или количеству обращений нет — пользоваться сервисом можно столько, сколько необходимо, передает BAQ.KZ со ссылкой на Fingramota.kz.

По данным АО "Первое кредитное бюро", уже более 3 миллионов казахстанцев установили запрет на выдачу новых кредитов. Банки и микрофинансовые организации при проверке кредитной истории видят отметку о действующем ограничении и обязаны автоматически отказать в займе.

С 1 сентября 2024 года вступили в силу поправки в законодательство: если в период действия запрета кредит всё же был оформлен без ведома гражданина, банк или МФО обязаны списать долг.

Как подключить "Стоп кредит":

Через eGov Mobile: авторизация → раздел "Экономика и финансы" → заполнение заявки и подписание с помощью ЭЦП.

Через сайт eGov.kz: вход с ЭЦП → раздел "Сервисы" → "Добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов" → "Заказать услугу онлайн" и подпись через ЭЦП.

Пользователь может в любой момент отменить ограничение, подтвердив отказ и подписав заявку.

Эксперты напоминают о важности периодической проверки кредитной истории и соблюдения правил цифровой безопасности при использовании ЭЦП, так как мошенники активно используют современные IT-технологии для кражи персональных данных.