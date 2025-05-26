С момента старта основного ЕНТ-2025, 16 мая, тестирование прошли более 52 тысяч раз. 66% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке, 33% – на русском и 65 человек – на английском, передает BAQ.KZ.

По итогам первой недели 62% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 61. Максимальный результат – 140 баллов – продемонстрировал Әбілхан Жәнібек из Туркестанской области.

Напомним, всего на участие в тестировании принято около 399 тысяч заявлений от 216 тысяч абитуриентов. На данный момент наибольшее количество тестируемых, то есть 20% cдали комбинацию предметов "Математика-Физика", 17% – "Творческий экзамен". 11% сдающих выбрали комбинацию "Биология-Химия".

Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В ЕНТ приняли участие 163 абитуриента с ООП.

Абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. Апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования. Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.

За первую неделю проведения ЕНТ выявлено 55 нарушений правил. 26 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов. Еще 29 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы. Фактов подставных лиц не выявлено.

После завершения ЕНТ-2025 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы.