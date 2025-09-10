Сколько казахстанцев живут на минималку: депутаты усомнились в данных Минтруда
Министерство оперирует наиболее точными данными.
В Мажилисе во время обсуждения законопроекта о минимальной заработной плате депутат Гульдара Нурымова подняла вопрос о разнице в статистике по числу граждан, получающих минимальный доход, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По данным Министерства труда и социальной защиты населения, сегодня в Казахстане 790 тысяч человек получают зарплату на уровне МЗП, а ещё 329 тысяч – ниже этой суммы. В целом, более 1,1 миллиона граждан имеют доход не выше минимальной планки.
Однако, по информации других официальных источников, в частности партии "Аманат", количество казахстанцев с минимальной зарплатой значительно выше – около 1,8 миллиона человек.
"Почему разнятся цифры? Где реальная конкретная информация по количеству граждан, получающих МЗП и ниже?" – обратилась Нурымова к министру.
В ответ глава Минтруда Светлана Жакупова заявила, что министерство оперирует наиболее точными данными.
"Нужно доверять нашим источникам, потому что у нас исчисление идёт из перечисленных пенсионных взносов – 10% пенсионных взносов, социальных отчислений в ЕНПФ, фонд соцстрахования и фонд медстрахования. Эти источники точные и на сегодня, по данным Минтруда, 1 миллион 109 тысяч человек идут. Из которых 329 тысяч получают заработную плату до 85 тысяч тенге", – пояснила она.
