В Мажилисе во время обсуждения законопроекта о минимальной заработной плате депутат Гульдара Нурымова подняла вопрос о разнице в статистике по числу граждан, получающих минимальный доход, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, сегодня в Казахстане 790 тысяч человек получают зарплату на уровне МЗП, а ещё 329 тысяч – ниже этой суммы. В целом, более 1,1 миллиона граждан имеют доход не выше минимальной планки.

Однако, по информации других официальных источников, в частности партии "Аманат", количество казахстанцев с минимальной зарплатой значительно выше – около 1,8 миллиона человек.

"Почему разнятся цифры? Где реальная конкретная информация по количеству граждан, получающих МЗП и ниже?" – обратилась Нурымова к министру.

В ответ глава Минтруда Светлана Жакупова заявила, что министерство оперирует наиболее точными данными.