Сколько казахстанцы должны банкам: новые данные по кредитам
Кредиты населению и бизнесу в Казахстане достигли 40 трлн тенге. При этом за один месяц банки выдали новых займов на 2,6 трлн тенге.
Общий объем кредитов, выданных банками второго уровня экономике Казахстана, на 1 февраля 2026 года составил 40 трлн тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, передаёт BAQ.KZ.
Сколько кредитов взяли казахстанцы
По данным регулятора, кредиты населению продолжают расти и достигли 24,8 трлн тенге.
"Кредиты населению увеличились за январь 2026 года на 0,2%, составив 24,8 трлн тенге", - сообщили в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
Рост в основном связан с увеличением ипотечных займов, объем которых достиг 7 трлн тенге. Потребительские кредиты остались на уровне 16,7 трлн тенге.
Сколько денег занял бизнес
Кредиты бизнесу за январь немного снизились и составили 15,2 трлн тенге.
Это связано с сезонным снижением активности компаний, погашением ранее взятых займов и переоценкой валютных кредитов на фоне укрепления тенге.
"Всего в январе 2026 года субъектам бизнеса банками второго уровня было выдано новых займов на сумму 1,3 трлн тенге", - отметили в агентстве.
Сколько новых кредитов выдали банки
За январь банки выдали новых кредитов на 2,6 трлн тенге, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Всего банками второго уровня было выдано новых кредитов на 2,6 трлн тенге", - сообщили в агентстве.
При этом ставки по кредитам выросли. Средняя ставка по займам для бизнеса достигла 22,7%, а для населения - 20,8%.
Сколько денег у банков
Активы банковского сектора на 1 февраля 2026 года составили 70,1 трлн тенге.
В Казахстане работают 23 банка второго уровня, из которых 15 имеют иностранное участие.
По итогам января банки получили чистую прибыль в размере 199 млрд тенге, хотя этот показатель оказался немного ниже уровня прошлого года.
