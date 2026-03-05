Общий объем кредитов, выданных банками второго уровня экономике Казахстана, на 1 февраля 2026 года составил 40 трлн тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, передаёт BAQ.KZ.

Сколько кредитов взяли казахстанцы

По данным регулятора, кредиты населению продолжают расти и достигли 24,8 трлн тенге.

"Кредиты населению увеличились за январь 2026 года на 0,2%, составив 24,8 трлн тенге", - сообщили в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Рост в основном связан с увеличением ипотечных займов, объем которых достиг 7 трлн тенге. Потребительские кредиты остались на уровне 16,7 трлн тенге.

Сколько денег занял бизнес

Кредиты бизнесу за январь немного снизились и составили 15,2 трлн тенге.

Это связано с сезонным снижением активности компаний, погашением ранее взятых займов и переоценкой валютных кредитов на фоне укрепления тенге.

"Всего в январе 2026 года субъектам бизнеса банками второго уровня было выдано новых займов на сумму 1,3 трлн тенге", - отметили в агентстве.

Сколько новых кредитов выдали банки

За январь банки выдали новых кредитов на 2,6 трлн тенге, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом ставки по кредитам выросли. Средняя ставка по займам для бизнеса достигла 22,7%, а для населения - 20,8%.

Сколько денег у банков

Активы банковского сектора на 1 февраля 2026 года составили 70,1 трлн тенге.

В Казахстане работают 23 банка второго уровня, из которых 15 имеют иностранное участие.

По итогам января банки получили чистую прибыль в размере 199 млрд тенге, хотя этот показатель оказался немного ниже уровня прошлого года.