В Казахстане изменение порога минимальной достаточности (ПМД) вызывает большой интерес в обществе. Граждан особенно волнует, насколько этот порог вырастет в процентах или в денежном выражении, а также может ли измениться формула расчёта, передаёт BAQ.KZ.

ЕНПФ дал официальный ответ на наш редакционный запрос и объяснил, как рассчитывается порог минимальной достаточности.

Согласно действующему Социальному кодексу, АО "ЕНПФ" обязано ежегодно, не позднее пяти рабочих дней после официального опубликования закона о республиканском бюджете на следующий год, объявлять размер ПМД, который будет применяться с начала нового года.

Что такое ПМД?

Порог минимальной достаточности — это минимальная сумма пенсионных накоплений, которая позволит будущему пенсионеру получать выплаты не ниже установленной минимальной пенсии. Он рассчитывается исходя из обязательных пенсионных взносов, предполагаемых будущих отчислений, инвестиционного дохода и основных социально-экономических показателей.

Как проводится расчёт?

ПМД рассчитывается по Методике, утверждённой постановлением Правительства Республики Казахстан №521 от 2023 года. Формула основывается на действующем законодательстве и включает следующие показатели:

1. минимальная заработная плата;

2. минимальный размер государственной базовой пенсии;

3. минимальная пенсия;

4. минимальный прожиточный минимум.

Фактическое увеличение ПМД или возможное изменение формулы будут известны только после принятия закона о республиканском бюджете. После этого ЕНПФ официально опубликует соответствующие данные.