Сколько казахстанцы смогут снять из пенсионных накоплений в 2026 году?
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане изменение порога минимальной достаточности (ПМД) вызывает большой интерес в обществе. Граждан особенно волнует, насколько этот порог вырастет в процентах или в денежном выражении, а также может ли измениться формула расчёта, передаёт BAQ.KZ.
ЕНПФ дал официальный ответ на наш редакционный запрос и объяснил, как рассчитывается порог минимальной достаточности.
Согласно действующему Социальному кодексу, АО "ЕНПФ" обязано ежегодно, не позднее пяти рабочих дней после официального опубликования закона о республиканском бюджете на следующий год, объявлять размер ПМД, который будет применяться с начала нового года.
Что такое ПМД?
Порог минимальной достаточности — это минимальная сумма пенсионных накоплений, которая позволит будущему пенсионеру получать выплаты не ниже установленной минимальной пенсии. Он рассчитывается исходя из обязательных пенсионных взносов, предполагаемых будущих отчислений, инвестиционного дохода и основных социально-экономических показателей.
Как проводится расчёт?
ПМД рассчитывается по Методике, утверждённой постановлением Правительства Республики Казахстан №521 от 2023 года. Формула основывается на действующем законодательстве и включает следующие показатели:
1. минимальная заработная плата;
2. минимальный размер государственной базовой пенсии;
3. минимальная пенсия;
4. минимальный прожиточный минимум.
Фактическое увеличение ПМД или возможное изменение формулы будут известны только после принятия закона о республиканском бюджете. После этого ЕНПФ официально опубликует соответствующие данные.
Самое читаемое
- "Я не должна отчитываться": Альназарова о реакции соцсетей на помощь пассажиру
- Из-за непогоды закрыт участок трассы Атамекен–Иртышск в Павлодарской области
- Как Smart City приходит в спальные районы Астаны
- Мы бы не стали спешить с выводами— Минтуризма о допинге Жанибека Алимханулы
- Пятый район Жезказгана: когда завершится переселение жителей