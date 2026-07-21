Сколько кофе можно пить без вреда для сердца: ученые назвали безопасную норму

Для большинства людей несколько чашек кофе в день не только безопасны, но и могут принести пользу организму. К такому выводу пришли специалисты Американской кардиологической ассоциации (AHA), проанализировав результаты последних научных исследований.

Эксперты изучили данные десятков работ, посвященных влиянию кофеина на артериальное давление, уровень холестерина, развитие диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, сердечной недостаточности и нарушений сердечного ритма.

По итогам обзора ученые пришли к выводу, что здоровым взрослым людям можно безопасно употреблять до 400 миллиграммов кофеина в сутки, что соответствует примерно четырем-пяти чашкам натурального кофе без сахара, сливок и сладких сиропов.

«Для миллионов людей кофе является частью повседневной жизни. Наш анализ показывает, что для большинства взрослых употребление до 400 миллиграммов кофеина в день безопасно и не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний», – заявил кардиолог Калифорнийского университета в Сан-Франциско Грегори Маркус, возглавивший рабочую группу AHA.

При этом специалисты отмечают, что влияние кофеина зависит не только от его количества, но и от источника. Кофе и чай содержат антиоксиданты и другие полезные вещества, тогда как энергетические напитки зачастую отличаются высокой концентрацией кофеина, большим количеством сахара и других компонентов, способных негативно сказаться на здоровье.

Исследования также показали неоднозначную связь между кофе и артериальным давлением. У людей с уже диагностированной гипертонией кофеин способен временно повышать давление. В то же время у людей с нормальными показателями употребление одной–трех чашек кофе в день в некоторых исследованиях связывали с более высоким риском развития гипертонии, тогда как употребление более трех чашек неожиданно ассоциировалось со снижением такого риска.

Ученые объясняют, что различия могут быть связаны с составом напитков. В частности, кофе содержит хлорогеновую кислоту и другие биоактивные вещества, которые могут благоприятно влиять на сосуды, тогда как энергетики часто содержат таурин, большое количество кофеина и сахара.

Авторы исследования подчеркивают, что даже потенциальная польза кофе исчезает, если регулярно добавлять в напиток большое количество сахара, сливок, сиропов и других калорийных добавок. Поэтому главный принцип остается неизменным – умеренность и минимальное количество добавок.