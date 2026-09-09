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Сколько людей ходит в библиотеки: данные собрали в открытом доступе

9 Сентября 2026, 15:08
АВТОР
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МКИ РК 9 Сентября 2026, 15:08
9 Сентября 2026, 15:08
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Фото: МКИ РК

В Казахстане появилась платформа, где можно посмотреть и сравнить данные о работе библиотек по регионам. LABA собирает сведения о посещаемости, читателях, фондах, книговыдаче и цифровых ресурсах, передает BAQ.KZ.

Пользователь может увидеть, сколько библиотек работает в той или иной области, сколько человек ими пользуются и как часто посещают. Отдельно представлены данные о книжных фондах, цифровых ресурсах и кадровом составе.

Показатели собраны в диаграммах, рейтингах и интерактивных таблицах. Есть возможность сравнить регионы между собой и проследить изменения в библиотечной сфере.

Проект разработал сотрудник научно-методической службы Национальной библиотеки РК Нурлыхан Жумахан. Платформа получила название LABA, Library and Book Analytics.

Основой для нее стал научно-аналитический обзор «Библиотеки Казахстана 2025 год. Данные и цифры». По мере выхода новых статистических отчетов информацию планируют обновлять.

Интерфейс доступен на казахском, русском и английском языках и адаптирован для мобильных устройств.

Платформа находится в открытом доступе по адресу bynurlykhan.github.io/laba.

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