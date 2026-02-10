В Казахстане стремительно растёт аудитория пользователей отечественных и международных цифровых сервисов на базе искусственного интеллекта. Об этом на расширенном заседании Правительства Казахстана сообщил министр искусственного интеллекта и цифрового развития страны Жаслан Мадиев, представляя данные по использованию KazLLM, ChatGPT и мессенджера Aitu, передает BAQ.KZ.

По его словам, только по одному из направлений зафиксировано более 600 тысяч использований, а общее число активных пользователей цифровых платформ продолжает увеличиваться. Отдельно министр остановился на показателях использования ИИ-сервисов в разрезе регионов, в том числе столицы.

"По нашим данным, количество людей уже превысило 600 тысяч. Мы отдельно анализировали, сколько людей фактически пользуются этими сервисами сегодня по Казахстану. Например, по столице мы видим, что порядка 13 процентов населения уже вовлечены в использование подобных цифровых решений, и эти показатели подлежат дополнительной верификации", — сообщил Жаслан Мадиев.

Министр уточнил, что совокупная пользовательская база отечественных цифровых продуктов, включая национальные языковые модели и мессенджер Aitu, уже превышает 700 тысяч человек и продолжает расти, приближаясь к отметке в один миллион пользователей.

"Если говорить о пользовательской базе, то на сегодняшний день она превышает 700 тысяч пользователей. Речь идёт не о нескольких тысячах, а о сотнях тысяч активных пользователей. Фактически мы уже выходим на показатели, близкие к одному миллиону, и сейчас ведётся работа по уточнению и подтверждению этих данных", — отметил он.

По словам Жаслана Мадиева, рост аудитории свидетельствует о высокой востребованности цифровых сервисов на базе искусственного интеллекта среди населения и подтверждает правильность выбранного курса на развитие отечественных технологических решений.