Сколько казахстанцев живут в зонах лавинной опасности

В стране завершился лавиноопасный сезон, однако в высокогорных районах сохраняется риск схода лавин круглый год.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, специалисты продолжают следить за состоянием снежного покрова и готовы оперативно реагировать на возможные угрозы.

Всего в Казахстане насчитывается 619 лавиноопасных участков. В зонах их возможного воздействия находятся 208 объектов и 1857 человек.

Мониторинг этих территорий ведут 79 круглогодичных постов, 30 диспетчерских пунктов и 26 снегомерных маршрутов службы "Казселезащита" МЧС.

С начала сезона было зафиксировано 75 сходов снежных лавин общим объемом 208 520 кубических метров. Они происходили в Алматы, а также в Алматинской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях.

Кроме того, специалисты провели 101 профилактический спуск лавин, чтобы снизить возможную опасность для населения.

Читайте также: