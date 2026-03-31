В горах Алматы под контролем спасателей спущена лавина объемом 2000 кубометров
В операции участвовали 19 человек.
Сегодня 2026, 08:34
Фото: Кадр из видео
В Алматы на реке Котырбулак провели профилактический спуск лавины, передает BAQ.kz.
Это сделали из-за штормового предупреждения, чтобы обезопасить горнолыжный курорт и жителей района.
Во время работ на специальных площадках №10 и №11 был произведён один контролируемый взрыв. В результате сошла лавина объёмом около 2000 кубометров.
В операции участвовали 19 человек, 6 единиц техники и кинологи с собаками. В работе были задействованы Казселезащита, ДЧС Алматы, РСС «Барыс», Центр медицины катастроф и компания TauKen Prom.
Жертв и разрушений нет.
