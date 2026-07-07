Сколько малышей родились в День столицы

6 июля для сотен казахстанских семей стало двойным праздником – в День столицы в стране родились 448 малышей.

В этот день на свет появились 223 мальчика и 225 девочек. Особенным событие стало для двух семей из Астаны – именно в столичных родильных учреждениях появились на свет сразу две двойни.

Больше всего новорожденных зарегистрировали в Туркестанской области – там родились 67 детей. В Алматы этот день подарил радость 44 семьям, еще по 40 малышей появились на свет в Шымкенте и Алматинской области.

Медицинские работники отмечают, что в праздничные дни работа родильных учреждений продолжается в обычном режиме. Врачи и специалисты круглосуточно оказывают помощь будущим мамам и новорожденным, обеспечивая безопасное проведение родов.

Для родителей этих малышей День столицы теперь навсегда станет особенной датой.