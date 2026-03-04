Обострение ситуации на Ближнем Востоке показало, насколько уязвимой может быть глобальная авиационная инфраструктура. Даже кратковременные ограничения в работе аэропортов Дубая способны привести к многомиллионным потерям для авиакомпаний, туризма и логистики, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на NDTV.

Как отмечается в материале, в периоды напряженности в регионе воздушное пространство может временно ограничиваться из-за ракетных запусков, пересекающих ключевые авиационные коридоры.

В таких условиях крупнейшие аэропорты эмирата — международный аэропорт Дубая (DXB) и аэропорт Аль-Мактум — вынуждены корректировать работу, а авиакомпании отменяют или перенаправляют рейсы.

По данным NDTV, влияние подобных ограничений может быть значительным, поскольку DXB считается одним из самых загруженных аэропортов мира.

«В 2023 году аэропорт обслужил около 87 млн пассажиров, а только в первом квартале 2025 года — 23,4 млн», — говорится в сообщении.

В обычные дни через аэропорт проходит 260–270 тысяч пассажиров, а рекорд был зафиксирован 3 января 2026 года, когда через терминалы прошли 324 тысячи человек.

Как отмечается в публикации, остановка такого крупного авиационного узла сразу влияет на доходы аэропорта.

«Снижаются поступления от аэропортовых сборов, магазинов duty free и других услуг для транзитных пассажиров», — говорится в материале.

Особую роль в системе играет авиакомпания Emirates, базирующаяся в Дубае.

По данным перевозчика, в первой половине финансового года 2025–2026 его выручка составила 65,6 млрд дирхамов ОАЭ.

«Это примерно 360–370 млн дирхамов, или около 98–100 млн долларов ежедневной выручки по всей сети», — отмечается в публикации.

В случае серьезных ограничений в работе хаба риски касаются не только Emirates. Последствия могут затронуть авиакомпанию flydubai и более 100 международных перевозчиков, использующих Дубай как транзитный узел между Европой, Азией и Африкой.

По оценкам отраслевых экспертов, даже кратковременные перебои в работе такого аэропорта могут стоить очень дорого.

«Внеплановое закрытие DXB может обходиться примерно в 1 млн долларов за каждую минуту простоя», — отмечается в сообщении.

С учетом влияния на авиакомпании, грузовые перевозки, туризм и местный бизнес сутки серьезных ограничений могут привести к потерям от нескольких сотен миллионов до более чем 1 млрд долларов экономической активности.

Отмечается, что даже более осторожные расчеты показывают значительные цифры. Крупные авиационные хабы в среднем получают 40–70 долларов с каждого пассажира за счет сборов и расходов внутри терминалов.

Если применить эти показатели к пассажиропотоку DXB, один день простоя может стоить аэропорту от 10 до 18 млн долларов дохода только по линии терминалов и инфраструктуры.

При этом общий экономический эффект для авиационной и туристической индустрии Дубая может оказаться значительно выше.