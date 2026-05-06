В Казахстане насчитывается 10 044 673 мужчины - именно столько жителей страны завтра примут поздравления с Днем защитника Отечества.

В преддверии праздника представлена актуальная статистика, отражающая демографическую и социальную структуру мужского населения страны.

Возраст

По возрастным группам мужчины распределяются следующим образом: 30,2% составляют дети до 15 лет, 56,5% - мужчины трудоспособного возраста от 16 до 60 лет, и 13,3% - старше 61 года.

Средний возраст мужчин в Казахстане составляет 31,1 года, а ожидаемая продолжительность жизни - 72,19 года.

Больше всего работающих мужчин - в возрасте 35–44 лет, их численность достигает 1,4 млн человек.

Регионы

Наибольшая численность мужчин зафиксирована в крупных регионах и мегаполисах. Лидируют Алматы и Туркестанская область - по 1,1 млн человек. Далее следуют Алматинская область (806,5 тыс.) и Астана (785,4 тыс.).

Занятость

По данным за 2025 год, мужчины составляют 51,6% занятого населения - это около 4,8 млн человек. Среди наемных работников их доля составляет 50,6%, а среди самозанятых - 55,1%.

Наибольшая доля занятых мужчин приходится на промышленность (16,5%), оптовую торговлю (14%), сельское хозяйство (12,4%), а также транспорт и складирование (11,1%).

Среди индивидуальных предпринимателей мужчины также преобладают - их доля составляет 54,7%.

Популярные имена

Что касается имен, самым популярным мужским именем за первые пять месяцев текущего года стало имя Алан - его получили 817 новорожденных.

В числе распространенных также Айсултан, Алихан, Мухаммед и Рамазан.