Сколько мужчин в Казахстане, какого они возраста и где их больше всего
Где живет больше всего мужчин и сколько им лет — статистика к 7 мая.
В Казахстане насчитывается 10 044 673 мужчины - именно столько жителей страны завтра примут поздравления с Днем защитника Отечества.
В преддверии праздника представлена актуальная статистика, отражающая демографическую и социальную структуру мужского населения страны.
Возраст
По возрастным группам мужчины распределяются следующим образом: 30,2% составляют дети до 15 лет, 56,5% - мужчины трудоспособного возраста от 16 до 60 лет, и 13,3% - старше 61 года.
Средний возраст мужчин в Казахстане составляет 31,1 года, а ожидаемая продолжительность жизни - 72,19 года.
Больше всего работающих мужчин - в возрасте 35–44 лет, их численность достигает 1,4 млн человек.
Регионы
Наибольшая численность мужчин зафиксирована в крупных регионах и мегаполисах. Лидируют Алматы и Туркестанская область - по 1,1 млн человек. Далее следуют Алматинская область (806,5 тыс.) и Астана (785,4 тыс.).
Занятость
По данным за 2025 год, мужчины составляют 51,6% занятого населения - это около 4,8 млн человек. Среди наемных работников их доля составляет 50,6%, а среди самозанятых - 55,1%.
Наибольшая доля занятых мужчин приходится на промышленность (16,5%), оптовую торговлю (14%), сельское хозяйство (12,4%), а также транспорт и складирование (11,1%).
Среди индивидуальных предпринимателей мужчины также преобладают - их доля составляет 54,7%.
Популярные имена
Что касается имен, самым популярным мужским именем за первые пять месяцев текущего года стало имя Алан - его получили 817 новорожденных.
В числе распространенных также Айсултан, Алихан, Мухаммед и Рамазан.