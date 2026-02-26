Объем пенсионных накоплений казахстанцев по состоянию на 1 февраля 2026 года превысил 26,36 трлн тенге. За последние 12 месяцев показатель увеличился на 3,74 трлн тенге, или на 16,5%, передает BAQ.KZ со ссылкой на сайт ЕНПФ.

Основную часть накоплений формируют обязательные пенсионные взносы (ОПВ) - 24,81 трлн тенге. За год их объем вырос на 14,4%. Накопления за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) достигли 736,07 млрд тенге, прибавив 13,2% за год.

Самую высокую динамику показали добровольные пенсионные взносы (ДПВ): их объем увеличился на 23,6% и составил 9,89 млрд тенге. Кроме того, с учетом внедренных с 1 января 2024 года обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) на счетах вкладчиков аккумулировано 807,75 млрд тенге.

Рост накоплений обеспечивается как за счет поступающих взносов, так и инвестиционного дохода. Только за январь 2026 года на индивидуальные и условные пенсионные счета поступило 264,65 млрд тенге, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из этой суммы на индивидуальные пенсионные счета по ОПВ зачислено 211,73 млрд тенге (рост на 5,7%), по ОППВ - 14 млрд тенге (+15%), по ДПВ - 185 млн тенге. Взносы работодателей (ОПВР) с начала года составили 38,74 млрд тенге.

Выплаты и переводы из фонда за январь достигли 124,27 млрд тенге. Из них выплаты по возрасту составили 17,30 млрд тенге. Средний размер ежемесячной выплаты по графику в связи с достижением пенсионного возраста - 38 312 тенге.

Значительный объем средств был направлен на единовременные пенсионные выплаты для улучшения жилищных условий и лечения - 47,88 млрд тенге. По наследству выплачено 17,80 млрд тенге, в связи с выездом на ПМЖ за пределы Казахстана - 3,09 млрд тенге. Лицам с инвалидностью перечислено 352,91 млн тенге, на погребение - 866,12 млн тенге. В страховые организации переведено 36,99 млрд тенге.

Количество пенсионных счетов также продолжает расти. По состоянию на 1 февраля 2026 года в системе числится 18,28 млн счетов - на 1,04 млн больше, чем годом ранее. Из них 12,73 млн составляют индивидуальные пенсионные счета: 11,30 млн по ОПВ, 766,4 тыс. по ОППВ и 469,08 тыс. по ДПВ.

При этом в общее число счетов по ОПВ включены также счета граждан, выехавших на ПМЖ, умерших вкладчиков, чьи наследники не оформили выплаты, а также отдельных категорий лиц, на счета которых взносы в настоящее время не поступают.

Число условных пенсионных счетов, на которых учитываются обязательные взносы работодателей, достигло 5,55 млн единиц.