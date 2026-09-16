С начала 2026 года на платных автомобильных дорогах Казахстана зафиксировали более 661 тысячи нарушений скоростного режима. Большая часть из них связана с превышением средней скорости.

Сколько нарушений выявили

С 1 января по 14 сентября на платных трассах было передано свыше 661 тысячи фактов превышения скорости.

Из них более 518 тысяч нарушений, или около 78%, пришлись на превышение средней скорости движения.

Еще более 143,2 тысячи нарушений были зафиксированы непосредственно в зонах действия установленных ограничений скорости.

Как работает контроль средней скорости

В настоящее время на платных автодорогах применяются два механизма контроля.

На 11 участках действует система контроля средней скорости. Она определяет время, за которое автомобиль преодолевает определенный отрезок дороги, после чего рассчитывает его среднюю скорость.

Этот механизм был внедрен в Казахстане в 2025 году.

Где фиксируют превышение скорости

Еще на 23 платных участках осуществляется фиксация превышения установленного скоростного режима непосредственно в зоне действия ограничения. Данные два вида контроля отличаются принципом работы: в одном случае оценивается средняя скорость автомобиля на определенном участке, в другом – скорость в конкретной зоне контроля.

Зачем усиливают контроль

В «КазАвтоЖол» отмечают, что контроль скоростного режима направлен прежде всего на повышение безопасности дорожного движения и снижение риска тяжелых ДТП.

Высокая скорость сокращает время для реакции водителя и может увеличить тяжесть последствий при столкновении. Также призывает автомобилистов соблюдать установленный скоростной режим на всем протяжении маршрута, а не только в местах расположения камер.