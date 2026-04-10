Сколько нарушителей на Toyota Alphard выявили камеры за три месяца
Автомобиль отправили на специализированную штрафную стоянку.
Вчера 2026, 23:48
61Фото: Istockphoto
За последние три месяца сотрудники Центра оперативного управления с помощью камер видеонаблюдения выявили 331 водителя автомобиля «Toyota Alphard», которые нарушили правила дорожного движения, передает BAQ.kz.
Один из случаев произошёл на проспекте Б. Саттарханова в Туркестане. Камеры зафиксировали водителя, который ехал без пристёгнутого ремня безопасности. После этого его быстро установили и остановили.
При проверке выяснилось, что у него было сразу несколько нарушений: отсутствовало водительское удостоверение, страховой полис оказался недействительным, а фары автомобиля были незаконно переделаны.
В отношении водителя были приняты административные меры. Автомобиль отправили на специализированную штрафную стоянку.