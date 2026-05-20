Сколько нетрезвых водителей выявили в Атырау

В Атырау продолжается контроль за безопасностью на дорогах.

По информации полицейских, с начала года выявили 177 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога", которое проходит по всей стране с 17 по 25 мая, сотрудники полиции усилили проверки на дорогах. Целью рейдов является снижение количества ДТП и повышение дисциплины среди водителей.

Так, в микрорайоне Оркен патрульные остановили автомобиль Toyota Prado для проверки документов. Медицинское освидетельствование показало, что 32-летний водитель находился в состоянии лёгкого алкогольного опьянения.

Автомобиль был отправлен на специализированную стоянку. В отношении водителя собраны административные материалы, дело направлено в специализированный административный суд города Атырау.

Полиция напоминает, что даже небольшое количество алкоголя за рулём – это риск для жизни и здоровья. Ведомство призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать Правила дорожного движения и не садиться за руль в нетрезвом состоянии.