Рыночные ставки по ипотеке в Казахстане остаются высокими – до 20% годовых и выше. При этом льготные программы в "Отбасы банке", предлагают более доступные условия, но требуют стабильного официального дохода. В комментарии журналисту BAQ.KZ экономист Бауыржан Искаков объяснил, сколько нужно зарабатывать, чтобы рассчитывать на кредит и не оказаться в долговой нагрузке.

По словам эксперта, при рассмотрении ипотечных заявок банки ориентируются не только на размер заработка, но и на его официальность и регулярность.

"Среди ключевых критериев – официальная зарплата с пенсионными и социальными отчислениями, трудовой стаж (обычно не менее шести месяцев) и наличие других долговых обязательств. Важный ориентир банков, - ежемесячный платеж по ипотеке не превышал 40-45% совокупного официального дохода семьи", — отмечает экономист.

Ставки по рыночной ипотеке сегодня составляют около 20% годовых и выше, поэтому жилье остаётся доступным в основном для граждан с высокими доходами.

"Если квартира стоит 25 миллионов тенге, срок кредита 20 лет, а ставка 20%, то ежемесячный платеж составит около 385-390 тысяч тенге. В этом случае доход семьи должен быть порядка 770-800 тысяч тенге. При льготной ипотеке через "Отбасы банк" условия заметно мягче. Для той же самой стоимости жилья при большом первоначальном взносе ежемесячный платеж составит около 175 тысяч тенге, а доход должен быть примерно 350 тысяч тенге", — приводит пример Бауыржан Искаков.

По его расчётам, в рамках государственной программы "7-20-25" размер платежа напрямую зависит от срока кредита.

"Если квартира стоит 20 миллионов тенге, а первоначальный взнос около 4 миллионов, при сроке 20 лет ежемесячный платеж выйдет около 124 тысяч тенге. При сроке 10 лет – 185 тысяч тенге, а при 5 годах – 316 тысяч тенге. Соответственно, доход должен быть от 370 до 630 тысяч тенге", - поясняет эксперт.

При оценке заявок банки учитывают также семейную нагрузку: количество иждивенцев, детей, выплаты алиментов и наличие других кредитов. Всё это влияет на размер допустимого кредита.

Как отмечает Бауыржан Искаков, большой первоначальный взнос снижает сумму кредита, уменьшает ежемесячную нагрузку и, соответственно, требования к доходу.

Стоит отметить, на сегодняшний день средняя заработная плата в Казахстане составляет 390-400 тысяч тенге, поэтому большинство граждан могут рассчитывать лишь на льготные программы или покупку жилья меньшей стоимости.

Экономист советует заемщикам не переоценивать свои финансовые возможности и оставлять запас после выплаты кредита.

"Если рассматривать ипотеку, то нужно ориентироваться не только на то, сколько можно платить банку, но и сколько останется уже после платежа. Оптимально, чтобы ипотечный взнос не превышал 30-40% дохода семьи. Это снижает риск финансовой нагрузки и позволяет сохранять буфер безопасности. Прежде всего нужно не забывать, что выбор срока кредита напрямую влияет на переплату. То есть – чем длиннее срок, тем меньше ежемесячный платеж, но больше переплата. Короткий срок требует выше доход, зато снижает по процентам", — отмечает экономист Бауыржан Искаков.

По словам эксперта, особенно внимательно к ипотечным обязательствам стоит относиться одиноким родителям и семьям с детьми: для этих категорий особенно важно иметь финансовую подушку, чтобы при непредвиденных расходах не оказаться в долговой ловушке.

Таким образом, эксперт резюмирует, что даже при действующих программах ипотека остается доступной лишь для тех, кто имеет официальный стабильный заработок выше среднего. Остальным он советует заранее накопить первоначальный взнос и тщательно рассчитывать семейный бюджет, чтобы ипотека не стала тяжелым бременем.