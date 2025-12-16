Сколько образовательных грантов выделено в Казахстане. ИНФОГРАФИКА
Сегодня, 17:43
84Фото: Pixabay.com
93 232 образовательных гранта выделено на 2025-2026 учебный год, из них 77 084 гранта - на бакалавриат, 13 229 – на магистратуру, 2 919 – на докторантуру, передаёт BAQ.KZ.
