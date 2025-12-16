  • 16 Декабря, 18:53

Сколько образовательных грантов выделено в Казахстане. ИНФОГРАФИКА

Фото: Pixabay.com

93 232 образовательных гранта выделено на  2025-2026 учебный год, из них 77 084 гранта - на бакалавриат, 13 229 – на магистратуру, 2 919 – на докторантуру, передаёт BAQ.KZ.

