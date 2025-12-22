В Казахстане гражданам, утратившим трудоспособность, выплачиваются как государственные социальные пособия из республиканского бюджета, так и дополнительные социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), передает BAQ.KZ.

С начала 2025 года на выплату государственных социальных пособий по инвалидности из бюджета было направлено 599 млрд тенге. Дополнительно из ГФСС на выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца перечислено порядка 82,5 млрд тенге.

По состоянию на 1 декабря 2025 года государственные социальные пособия по инвалидности получают 543,1 тыс. человек. При этом социальную выплату по утрате трудоспособности из ГФСС оформили 100,4 тыс. граждан.

Размер государственных пособий по инвалидности зависит от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума. В 2025 году размеры пособий по инвалидности от общего заболевания составляют:

I группа — 101 702 тенге;

II группа — 81 362 тенге;

III группа — 55 474 тенге.

Дополнительно к этим суммам участникам системы обязательного социального страхования назначаются выплаты из ГФСС. Их размер рассчитывается индивидуально и зависит от среднемесячного дохода за последние два года, коэффициента утраты трудоспособности, стажа участия в системе и уровня замещения дохода.

В среднем по состоянию на 1 декабря 2025 года социальная выплата по утрате трудоспособности составляет 71 985 тенге. Эти средства выплачиваются сверх государственных пособий из бюджета.

С 1 января 2025 года все государственные социальные пособия и выплаты из ГФСС по утрате трудоспособности были проиндексированы на 6,5 % в связи с увеличением прожиточного минимума.