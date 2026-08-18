Сколько получат казахстанские школьники за победу на международной олимпиаде

Казахстанские школьники – победители международных олимпиад могут получить единовременную денежную премию до 6,5 млн тенге в зависимости от уровня завоеванной медали. Об этом на заседании Правительства сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам министра, Казахстан входит в число немногих стран, где победители международных олимпиад и подготовившие их педагоги получают поддержку на государственном уровне.

«С 2022 года сформирован системный механизм поощрения одаренных школьников, достойно представляющих нашу страну на международных интеллектуальных соревнованиях, а также их педагогов. В частности, победителям олимпиад назначается единовременная премия в размере от 500 до 1500 месячных расчетных показателей в зависимости от уровня медали», – сообщила Жулдыз Сулейменова.

За золотую медаль предусмотрена выплата до 1500 МРП – 6 487 500 тенге. За серебряную медаль – до 1000 МРП, или 4 325 000 тенге. Обладатели бронзовых медалей могут получить до 500 МРП – 2 162 500 тенге.

Министр отметила, что государственная поддержка уже отражается на результатах казахстанских школьников на международных соревнованиях.

«В 2025-2026 учебном году казахстанские школьники приняли участие в 44 международных олимпиадах и научных конкурсах, завоевав 1 059 медалей и 57 специальных наград. По сравнению с 2023 годом количество наград выросло на 96%», – сказала она.

По словам Жулдыз Сулейменовой, сборная Казахстана стала четырехкратным чемпионом мира по робототехнике, трехкратным чемпионом Международной олимпиады по химии, а также абсолютным чемпионом по физике.

Одним из главных достижений этого года стала победа на 56-й Международной олимпиаде по физике в Колумбии. Все пять участников сборной Казахстана завоевали золотые медали, показав исторический для страны результат.