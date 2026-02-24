Подготовка к весенне-полевым работам 2026 года началась раньше обычного и обеспечена рекордным объемом финансирования. Об этом на заседании Правительства Казахстана заявил министр сельского хозяйства страны Айдарбек Сапаров, передает BAQ.KZ.

В текущем году на льготное кредитование посевных и уборочных работ предусмотрено 700 млрд тенге. Прием заявок стартовал еще в октябре прошлого года.

– Благодаря раннему финансированию фермеры имеют возможность закупить необходимые объемы качественных семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, а также ГСМ и технику заблаговременно и по доступным ценам. На сегодняшний день профинансировано порядка 1900 сельхозтоваропроизводителей на сумму 200 млрд тенге – это 27% от общего объема и на 17% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Объем займов по гарантиям через фонд «Даму» планируется довести до 300 млрд тенге, — отметил глава ведомства.

Готовность техники в регионах составляет около 80%, к началу массовых работ она должна быть обеспечена на 100%. Для проведения посевной выделено 402 тыс. тонн льготного дизельного топлива по цене на 15% ниже рыночной.

Отдельное внимание уделяется качеству семян и сортообновлению.