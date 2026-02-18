В 2025 году в Казахстане продолжилась реализация комплексных мер государственной поддержки внутренней торговли. Программа, основанная на субсидировании и гарантировании кредитов через банки второго уровня, направлена на развитие современных форматов торговли и модернизацию инфраструктуры в регионах. В неё не включены города Астана, Алматы, Шымкент и торгово-развлекательные центры, передает BAQ.KZ.

Для проектов в областных центрах сумма кредита не превышает 3 млрд тенге, для малых городов и сельских населённых пунктов — 1,5 млрд тенге. Субсидируемая ставка вознаграждения банков второго уровня составляет 10,75%, срок субсидирования — до 5 лет для инвестиционных целей и до 3 лет для пополнения оборотных средств.

Предприниматели, получившие господдержку, обязаны обеспечивать доступ к торговым полкам отечественных производителей: не менее 20% по непродовольственным товарам и 50% по продовольственным. Кроме того, при финансировании на пополнение оборотных средств вводится требование закупа товаров и сырья у отечественных производителей, а продукция начинающих казахстанских производителей должна занимать льготное место на полках минимум три месяца.

Также установлены ограничения по арендной плате: она не может меняться в течение года с момента заключения договоров субсидирования или гарантирования. Предприниматели обязаны своевременно сдавать отчётность в Бюро национальной статистики через цифровую систему statgov.kz.

Всего на реализацию мер поддержки выделено порядка 4,3 млрд тенге, что позволило профинансировать 460 проектов по всей стране.