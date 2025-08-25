В Казахстане работники вправе брать отпуск без сохранения заработной платы столько раз, сколько посчитают нужным. Формальных ограничений в законе нет, однако многое зависит от позиции работодателя: именно он решает, согласовать ли заявление сотрудника. О том, какие правила действуют сегодня и в каких случаях отказ невозможен, журналисту BAQ.KZ рассказала юрист Сабира Салимова.

По ее словам, порядок предоставления такого отпуска регулируется статьей 97 Трудового кодекса.

"Согласно данной статье, по соглашению сторон трудового договора, на основании заявления работника ему может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы. Его продолжительность определяется также по договоренности между работодателем и работником", - пояснила юрист.

Вместе с тем, юрист подчеркнула, работодатель имеет право отказать. Исключение составляют ситуации, когда отпуск за свой счёт обязателен до пяти календарных дней.

К таким случаям относятся:

регистрация брака;

рождение ребёнка;

смерть близкого родственника, а также супруга или его близких родственников (братьев, сестёр, родителей, детей, бабушки, дедушки, внуков).

Отпуск без сохранения заработной платы может предоставляться и в других случаях, если это предусмотрено трудовым или коллективным договором. Таким образом, действующие нормы позволяют учитывать разные жизненные ситуации сотрудников.

При этом с июня 2024 года в Трудовой кодекс внесено новое положение, усиливающее социальную защиту работников. Теперь работодатель обязан предоставить до 30 календарных дней неоплачиваемого отпуска тем, кто находится в специализированных организациях и получает помощь как жертвы бытового насилия.

Чтобы оформить такой отпуск, сотруднику необходимо подать письменное уведомление работодателю с указанием срока и приложить копию договора о предоставлении социальных услуг.