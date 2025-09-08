В своём Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев сделал ставку на искусственный интеллект, упомянув это словосочетание 32 раза. Даже название документа звучит символично: "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию", передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Ключевое предложение Главы государства – создать Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, которое возглавит специалист в ранге заместителя премьер-министра.

"Чтобы стать частью нового технологического уклада, потребуется перестроить всю систему государственного управления с многократным повышением её прозрачности, эффективности, человекоцентричности", – отметил Токаев.

Президент подчеркнул, что ИИ должен быть внедрён во все сферы – от экономики и логистики до образования и геологии. В частности:

до середины 2026 года появится сертифицированная лаборатория геологии с применением ИИ;

до конца октября запустят цифровую систему Smart Cargo для таможенных и логистических услуг;

в школах начнут преподавать основы искусственного интеллекта, а педагогов обучат владению этой технологией;

появится цифровая модель малокомплектной школы Qazaq Digital Mektebi.

Кроме того, на базе Агентства по стратегическому планированию и реформам создадут Центр регуляторного интеллекта – для ревизии законодательства и устранения противоречий между кодексами и законами.

По словам президента, формирование компетенций в области ИИ должно начинаться "со школьной скамьи", а использование цифровых технологий станет инструментом повышения конкурентоспособности страны.