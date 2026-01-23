В Казахстане с 1 января 2026 года государственные пенсионные выплаты из бюджета увеличены на 10%. Минимальная базовая пенсия теперь составляет 35 596 тенге – это в свою очередь составляет 70% от прожиточного минимума, максимальная 60 005 тенге – 118% от прожиточного минимума.

Корреспондент BAQ.KZ решил разобраться, как это отражается на доходах пенсионеров и от чего зависит размер выплат.

По официальным данным Министерства труда и социальной защиты, в 2025 году на пенсионные выплаты из республиканского бюджета было направлено 4 трлн 225 млрд тенге. Из них 2 трлн 856,6 млрд тенге пошли на солидарные пенсии, еще 1 трлн 368,4 млрд тенге – на базовую пенсию. На тот момент в стране насчитывалось 2 млн 491 тысяч пенсионеров, и в среднем каждый получал 143 143 тенге совокупной пенсии, включая 95 549 тенге солидарной и 47 594 тенге базовой части.

Если вернуться к 2024 году, государство также проявляло системную поддержку пенсионеров, последовательно повышая выплаты для защиты уровня жизни граждан. Минимальная базовая пенсия в 2024 году составляла 33 500 тенге, что соответствовало 65% прожиточного минимума, максимальная – около 57 000 тенге (110% от прожиточного минимума). Министерство труда подчеркивало, что повышение пенсий проводилось с учетом инфляции и изменения прожиточного минимума, а также с целью улучшения социального благосостояния пенсионеров. Государство заявляло, что поддержка пенсионеров – приоритет, и выплаты будут регулярно индексироваться, чтобы компенсировать рост цен и обеспечивать достойный уровень дохода на пенсии.

Стоит отметить, с 2025 года минимальная базовая пенсия была увеличена с 65% до 70% от прожиточного минимума, максимальная со 105% до 110%. Рост базовой пенсии и солидарной происходил с учетом опережением инфляции на 2%.

Базовая пенсия, как отметили в Минтруда, назначается индивидуально с учетом стажа участия в пенсионной системе. Если стаж до 10 лет или отсутствует выплата равна 70% прожиточного минимума, за каждый год сверх 10 лет базовая пенсия увеличивается на 2%. Например, при стаже 20 лет размер базовой пенсии составит 90%, при 30 и более лет – максимальные 110%.

При этом в стаж включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе до 1 января 1998 года, и периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы. Если они перечислялись несколько раз за один месяц, период участия засчитывает как один месяц. Таким образом, регулярные и полные взносы напрямую увеличивают будущую базовую пенсию.

Кроме того, размер пенсионных выплат по возраста зависит от трудового стажа на 1 января 1998 года (не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода в предпенсионный период.

Подводя итог, можно сказать, с учетом повышения на 10%, минимальные выплаты в 2026 году почти достигают 70 000 тенге, базовая часть растет пропорционально стажу и прожиточному минимуму, а регулярные взносы в ЕНПФ позволяют увеличить накопительную пенсию. Для большинства пенсионеров 2026 год принес ощутимое повышение доходов по сравнению с 2025 годом, оосбенно для тех, кто имеет полный стаж участия в пенсионной системе.