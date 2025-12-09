С момента запуска цифрового сервиса "Социальный кошелек" гражданам Казахстана предоставлено более 13 миллионов услуг по выдаче лекарств, что составляет 81,2% всех амбулаторных назначений в рамках программы амбулаторного лекарственного обеспечения, передаёт BAQ.KZ.

К проекту подключены 708 медицинских организаций по всей стране. Общий уровень обеспечения лекарствами достиг 85,1%, включая рецепты, отпущенные через цифровые механизмы e-Densaulyq, Halyk, ВЦК, Face ID и SMS-код.

При этом 14,9% рецептов продолжают оформляться в бумажном формате, что важно для граждан без смартфонов и интернета, а также для маломобильных людей, пожилых и детей.

Алгоритм работы полностью автоматизирован: врач формирует рецепт в системе ИСЛО МЗ РК, который автоматически появляется в "Социальном кошельке" мобильного приложения eGov mobile в виде электронного ваучера. Пациент предъявляет ваучер в аптеке в виде QR-кода, после чего провизор выдает назначенные препараты.

Использование сервиса позволяет:

исключить ручной ввод данных;

сократить время обслуживания;

обеспечить прозрачность и точный контроль отпуска лекарств.

Проект реализуется в рамках исполнения Послания Президента "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" и уже охватывает все регионы страны.