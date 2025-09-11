Сколько сегодня стоит доллар, евро и рубль в Казахстане
Свежие курсы валют от Нацбанка.
Национальный банк Республики Казахстан обнародовал официальные курсы иностранных валют на четверг, 11 сентября 2025 года, передает BAQ.KZ.
Согласно обновлённым данным, курс доллара США установлен на уровне 538,2 тенге, евро — 629,64 тенге, китайский юань — 75,57 тенге, а российский рубль — 6,34 тенге.
На фоне сохраняющейся волатильности на международных рынках обменные пункты в крупнейших городах страны продолжают предлагать собственные условия покупки и продажи валют. Так, в Алматы доллар можно купить за 541 тенге, а продать — за 538. Курс евро варьируется от 628 до 632 тенге, рубля — от 6,2 до 6,35 тенге.
В Астане диапазон цен чуть шире: доллар торгуется в пределах 538–542 тенге, евро — от 628 до 636, а рубль — от 6,25 до 6,45 тенге. В Шымкенте, по информации портала kurs.kz, ситуация остаётся схожей, хотя разница между покупкой и продажей на рынке также зависит от конкретных обменных пунктов.
