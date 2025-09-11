Национальный банк Республики Казахстан обнародовал официальные курсы иностранных валют на четверг, 11 сентября 2025 года, передает BAQ.KZ.

Согласно обновлённым данным, курс доллара США установлен на уровне 538,2 тенге, евро — 629,64 тенге, китайский юань — 75,57 тенге, а российский рубль — 6,34 тенге.

На фоне сохраняющейся волатильности на международных рынках обменные пункты в крупнейших городах страны продолжают предлагать собственные условия покупки и продажи валют. Так, в Алматы доллар можно купить за 541 тенге, а продать — за 538. Курс евро варьируется от 628 до 632 тенге, рубля — от 6,2 до 6,35 тенге.

В Астане диапазон цен чуть шире: доллар торгуется в пределах 538–542 тенге, евро — от 628 до 636, а рубль — от 6,25 до 6,45 тенге. В Шымкенте, по информации портала kurs.kz, ситуация остаётся схожей, хотя разница между покупкой и продажей на рынке также зависит от конкретных обменных пунктов.