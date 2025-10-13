По данным на 1 октября 2025 года, в рамках добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы в трудодефицитные регионы страны переехали 5 213 человек, из них 1 725 кандасов и 3 488 переселенцев. Всем участникам оказаны меры государственной поддержки, передает BAQ.KZ.

До конца года планируется переселить 9 653 человека.

Больше всего переселенцев приняли Павлодарская область — 1 886 человек, Северо-Казахстанская область — 1 516, Костанайская — 575, Восточно-Казахстанская — 490, Абайская — 305, Акмолинская — 257, Атырауская — 103, Улытауская — 43, Карагандинская — 38 человек.

Кандасы прибыли преимущественно из Узбекистана (612 человек), Китая (563), Монголии (377), России (84), Туркменистана (49) и других стран.

Из общего числа прибывших 2 307 человек — трудоспособного возраста, из них 1 041 трудоустроен на постоянные рабочие места, 38 занялись предпринимательской деятельностью. Переселенцы нашли работу в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, образования и промышленности.

Одним из успешных примеров переселения стала семья Курмешовых, переехавшая из Мангистауской области в Костанай. Глава семьи, Канат Курмешов, устроился тренером по карате WKF в детско-юношескую школу Олимпийского резерва, его супруга открыла фитнес-клуб по программе "Бастау бизнес", а позже сам Канат получил грант 1,57 млн тенге на развитие кондитерской.

"Благодаря поддержке государства наша семья смогла обустроиться и начать собственное дело", — поделился он.

Переселенцам предоставляются субсидии на переезд (70 МРП на каждого члена семьи), ежемесячные выплаты на аренду жилья (от 15 до 30 МРП в течение года), помощь в обучении, трудоустройстве и открытии бизнеса. Работодатели также получают 400 МРП субсидии за каждого переселенного сотрудника, обеспеченного жильем и принятым на работу минимум на два года.