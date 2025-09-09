  • 9 Сентября, 12:48

Сколько силовиков выйдут на дежурство во время матча "Қайрат" — "Реал"

Движение ограничат, охрану усилят.

Фото: pixabay.com

В Алматы полиция усилила меры безопасности в преддверии международного футбольного матча между "Қайратом" и мадридским "Реалом", передает BAQ.KZ.

На дежурство будут направлены свыше 2,5 тысячи сотрудников полиции и 300 военнослужащих Нацгвардии. Их основная задача — охрана общественного порядка, безопасность болельщиков и участников матча, а также регулирование дорожного движения.

Особое внимание уделено вопросам транспортной нагрузки в районе Центрального стадиона, где возможны точечные ограничения движения. Жителям города рекомендуют заранее планировать маршруты.

Кроме того, полиция призывает болельщиков проявлять бдительность и не покупать билеты или атрибутику на сомнительных интернет-площадках и "с рук", чтобы избежать мошенничества.

"Безопасность праздника спорта зависит не только от сотрудников правопорядка, но и от сознательности каждого болельщика. Просим с пониманием относиться к временным мерам и сотрудничать с полицией", — отметил начальник управления полиции местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

