Сколько силовиков выйдут на дежурство во время матча "Қайрат" — "Реал"
Движение ограничат, охрану усилят.
В Алматы полиция усилила меры безопасности в преддверии международного футбольного матча между "Қайратом" и мадридским "Реалом", передает BAQ.KZ.
На дежурство будут направлены свыше 2,5 тысячи сотрудников полиции и 300 военнослужащих Нацгвардии. Их основная задача — охрана общественного порядка, безопасность болельщиков и участников матча, а также регулирование дорожного движения.
Особое внимание уделено вопросам транспортной нагрузки в районе Центрального стадиона, где возможны точечные ограничения движения. Жителям города рекомендуют заранее планировать маршруты.
Кроме того, полиция призывает болельщиков проявлять бдительность и не покупать билеты или атрибутику на сомнительных интернет-площадках и "с рук", чтобы избежать мошенничества.
"Безопасность праздника спорта зависит не только от сотрудников правопорядка, но и от сознательности каждого болельщика. Просим с пониманием относиться к временным мерам и сотрудничать с полицией", — отметил начальник управления полиции местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.
