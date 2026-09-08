Сколько специалистов нужно региону, столько и будут готовить: что изменят в колледжах

В Казахстане в каждом регионе планируют создать отраслевые кластеры подготовки и независимой сертификации кадров. Они должны работать под конкретные потребности местной экономики и работодателей.

Такое поручение на заседании Правительства дал премьер-министр Олжас Бектенов.

«Для преодоления кадрового дефицита и устранения разрыва между системой образования и реальными запросами бизнеса необходима синхронизация потребностей работодателей, отраслевых ассоциаций и возможностей образовательных организаций», – сказал Бектенов.

Созданием кластеров займутся Министерство просвещения, Министерство труда, НПП «Атамекен» и акиматы.

Колледжи будут набирать студентов под реальные рабочие места

Правительство также намерено изменить подход к формированию государственного заказа в колледжах. Количество бюджетных мест хотят определять исходя из того, сколько специалистов действительно требуется предприятиям.

«С целью более эффективной подготовки кадров под конкретные потребности регионов и новых высокотехнологичных производств необходимо определение точного количества рабочих мест для формирования госзаказа в колледжах», – отметил премьер-министр.

Министерствам труда, просвещения, науки и высшего образования вместе с акиматами поручено ежегодно прогнозировать количество и виды рабочих мест. Эти данные должны регулярно обновляться на Enbek.kz.

Бектенов подчеркнул, что финансирование обучения должно зависеть не от возможностей самих колледжей, а от потребности экономики в специалистах. После выпуска также планируют отслеживать трудоустройство студентов.

Для колледжей подготовят отдельную программу модернизации

Еще одно поручение касается состояния колледжей. Более 70% действующих организаций технического и профессионального образования были построены свыше 40 лет назад.

До 1 ноября 2026 года Министерство просвещения должно представить Правительству программу развития современной инфраструктуры ТиПО на 2027–2030 годы. Она будет включать строительство и модернизацию колледжей.

В ближайшие три года также планируется создать около 7,5 тысячи новых мест в общежитиях для студентов колледжей.

Национальный центр трансформации профессий запустят до конца года

Министерствам науки и высшего образования и труда поручено до конца 2026 года запустить Национальный центр трансформации профессий совместно с крупными компаниями.

От колледжей также ждут более гибких программ обучения, в том числе коротких курсов для получения отдельных востребованных навыков.

«Программы обучения нужно постоянно модернизировать на основе спроса рынка труда и населения. Для получения востребованных микроквалификаций следует открывать краткосрочные модульные программы. Колледж должен стать местом, куда идут осознанно, стремясь получить профессиональные знания и навыки», – сказал Бектенов.

Рабочих специалистов потребуется еще больше

Сейчас в Казахстане работают 763 колледжа, в которых обучаются 556 тысяч студентов. Дуальным обучением охвачены 138 тысяч человек в 552 колледжах при участии более 11,6 тысячи предприятий.

В 2026 году количество студентов, принимаемых в колледжи за счет бюджета, увеличили с 93 тысяч до 145 тысяч. Размер стипендии вырос на 50%, а финансирование обучения одного студента – в два раза.

По данным Минтруда, до 2035 года экономике Казахстана потребуется 2,9 млн работников, из них 1,8 млн – специалисты рабочих профессий. Наибольший спрос ожидается в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, транспорте и логистике, энергетике, торговле и сфере услуг.