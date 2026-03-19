Сколько средств потратили на эвакуацию казахстанцев с Ближнего Востока, пока неизвестно
Только после завершения процесса начались соответствующие расчеты
Вице-министр транспорта Талгат Ластаев прокомментировал процесс возвращения казахстанцев из стран Ближнего Востока, передает BAQ.KZ.
По его словам, в первую очередь стоит поблагодарить всех, кто был задействован в эвакуации.
«Прежде всего, хочу воспользоваться этой возможностью и выразить искреннюю благодарность нашим авиакомпаниям, как казахстанским, так и иностранным, сотрудникам аэропортов и всем, кто участвовал в возвращении наших граждан. Все сработали слаженно, было эвакуировано большое количество людей», - отметил он.
Спикер подчеркнул, что в тот период основное внимание уделялось не подсчету затрат, а максимально быстрой эвакуации людей.
«В тот момент никто не думал о расходах или стоимости, авиакомпании действовали очень оперативно», - сказал Талгат Ластаев.
В настоящее время точная сумма затрат еще не подсчитана.
«Сейчас ведутся расчеты, они еще не завершены. После их окончания мы предоставим дополнительную информацию», - сообщил он.
Он также добавил, что изначально вопрос затрат вообще не поднимался.
«Мы в первую очередь сосредоточились на том, чтобы как можно быстрее и оперативнее вернуть наших граждан. Вопрос о том, сколько это будет стоить, не ставился. Главная цель — эвакуация людей, и все были мобилизованы на выполнение этой задачи», - пояснил вице-министр.
По его словам, только после завершения процесса начались соответствующие расчеты.
«Сейчас, когда процесс в основном завершен, проводятся необходимые подсчеты. Думаю, совместно с Министерством иностранных дел мы дополнительно проинформируем вас. Пока расчеты продолжаются. Это только недавно завершилось, теперь компаниям нужно произвести точные расчеты. Сумма, вероятно, будет озвучена позже», - заключил Талгат Ластаев.
