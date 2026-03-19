Вице-министр транспорта Талгат Ластаев прокомментировал процесс возвращения казахстанцев из стран Ближнего Востока, передает BAQ.KZ.

По его словам, в первую очередь стоит поблагодарить всех, кто был задействован в эвакуации.

«Прежде всего, хочу воспользоваться этой возможностью и выразить искреннюю благодарность нашим авиакомпаниям, как казахстанским, так и иностранным, сотрудникам аэропортов и всем, кто участвовал в возвращении наших граждан. Все сработали слаженно, было эвакуировано большое количество людей», - отметил он.

Спикер подчеркнул, что в тот период основное внимание уделялось не подсчету затрат, а максимально быстрой эвакуации людей.

«В тот момент никто не думал о расходах или стоимости, авиакомпании действовали очень оперативно», - сказал Талгат Ластаев.

В настоящее время точная сумма затрат еще не подсчитана.

«Сейчас ведутся расчеты, они еще не завершены. После их окончания мы предоставим дополнительную информацию», - сообщил он.

Он также добавил, что изначально вопрос затрат вообще не поднимался.

«Мы в первую очередь сосредоточились на том, чтобы как можно быстрее и оперативнее вернуть наших граждан. Вопрос о том, сколько это будет стоить, не ставился. Главная цель — эвакуация людей, и все были мобилизованы на выполнение этой задачи», - пояснил вице-министр.

По его словам, только после завершения процесса начались соответствующие расчеты.