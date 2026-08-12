Аренда квартир в Астане по-прежнему остается одной из актуальных проблем для студентов и молодых специалистов. Рост цен вынуждает молодежь снимать жилье совместно с несколькими людьми или искать квартиры в районах, расположенных дальше от центра города. Где лучше искать жилье и что необходимо учитывать при его аренде? На эти и другие вопросы корреспондент BAQ.KZ получил ответы у эксперта.

Когда повышается стоимость аренды

По данным Ranking.kz, в июне 2026 года стоимость аренды благоустроенного жилья в Казахстане за год выросла на 13,9%. В Астане рост составил 13,7%. В январе-марте объем услуг в сфере аренды и эксплуатации жилья достиг 333,9 млрд тенге, увеличившись за год на 12,7%.

По словам риелтора Ләззат Жумагалиевой, молодые люди, которые не могут позволить себе приобрести собственное жилье, чаще всего объединяются и снимают квартиру вместе.

Сейчас большинство молодых людей, которые не могут позволить себе купить квартиру, снимают жилье совместно с несколькими людьми. Однако владельцев, готовых сдавать квартиры студентам, немного. Бывают случаи, когда сначала квартиру снимают один-два студента, а затем в ней начинают проживать четыре-пять человек. Поэтому некоторые владельцы стараются не сдавать жилье студентам, – говорит она.

По словам эксперта, сейчас в Астане высоким спросом пользуется район Сарайшык. Стоимость аренды здесь значительно доступнее по сравнению с районами Есиль и Нура.

Студентам я рекомендую искать жилье в районе Сарайшык. Цены здесь относительно доступные. Поэтому на первоначальном этапе лучше рассматривать именно этот район, – отмечает Ләззат Жумагалиева.

По словам риелтора, особенно заметно цены на аренду растут в августе. При этом в мае–июне можно найти жилье по более низкой стоимости.

Например, в районе пересечения улицы Ұлы Дала с проспектом Мәңгілік Ел однокомнатную квартиру в мае можно было снять примерно за 160 тысяч тенге, а сейчас цена достигает 200 тысяч тенге, – говорит эксперт.

По ее словам, сейчас минимальная стоимость аренды квартиры начинается примерно от 120–130 тысяч тенге. В центральной части левого берега цена доходит до 250–350 тысяч тенге. Речь идет об однокомнатных квартирах.

Где молодежь ищет квартиры

Студентка Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Аяулым Аманкосова рассказала, что чаще всего ищет жилье через Krisha.kz и Telegram. Последнюю квартиру ей удалось найти за четыре дня.

При выборе жилья для нее важны расположение, безопасность и стоимость. Ранее Аяулым также пользовалась услугами риелтора. За услуги специалиста студентка заплатила 100 тысяч тенге. В итоге с помощью риелтора она нашла квартиру с ежемесячной арендной платой 210 тысяч тенге.

А молодая специалистка Гүлханым Талгаткызы искала квартиру в течение одной-двух недель и в итоге нашла жилье, которое снимает совместно с другими девушками. Сейчас она платит около 100 тысяч тенге в месяц, коммунальные услуги оплачиваются отдельно.

По ее словам, совместная аренда позволяет снизить финансовые расходы.

При выборе квартиры в первую очередь смотрю на стоимость. Также важны близость к работе и транспортная доступность. Найти одновременно недорогую квартиру и жилье, из которого удобно добираться до работы, сложно, – говорит она.

Как защититься от мошенников

Риелтор советует молодежи не переводить деньги до того, как квартира будет осмотрена. Также необходимо проверить документы владельца жилья и заключить договор аренды.

Гүлханым также рассказала, что во время поиска квартиры сталкивалась с подозрительными объявлениями, в которых предлагалось жилье по цене значительно ниже рыночной и требовалась предоплата.

Не платите деньги, пока лично не увидите квартиру и не подпишете договор. Если снимаете жилье через риелтора, у него должна быть доверенность от владельца квартиры, – советует Ләззат Жумагалиева.

Для молодых людей, снимающих жилье в Астане, основная задача – найти баланс между стоимостью и расположением квартиры. Поскольку жилье в центре города стоит дороже, студенты и молодые специалисты выбирают совместную аренду или ищут квартиры в более отдаленных районах.

Поиск жилья до начала сезонного роста спроса, проверка документов владельца и заключение договора помогут избежать дополнительных расходов и защититься от мошенничества.

Напомним, ранее сообщалось, что аренда квартир в Казахстане вновь подорожала, а также стало известно, в каких регионах цены выросли.