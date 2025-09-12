Сколько стоит доллар, евро и рубль сегодня
Курс валют на 12 сентября.
Сегодня, 09:31
Национальный банк Казахстана объявил официальные курсы валют на пятницу, 12 сентября 2025 года, передает BAQ.KZ.
Согласно информации, опубликованной на сайте регулятора, курс доллара США составил 538,89 тенге, евро – 629,53 тенге, китайского юаня – 75,65 тенге, а российского рубля – 6,34 тенге.
Однако в обменных пунктах крупных городов Казахстана – Алматы, Астаны и Шымкента – наблюдаются свои тенденции. Так, в Алматы доллар можно купить или продать в пределах 538–542 тенге, евро – от 630 до 634 тенге, а рубль – от 6,25 до 6,37 тенге. В столице страны, Астане, диапазон курсов доллара варьируется от 537 до 542 тенге, евро – от 627 до 635 тенге, а рубль здесь обменивается по цене от 6,25 до 6,45 тенге.
