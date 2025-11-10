По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 10 ноября курс доллара США составил 523,58 тенге, что на 2,27 тенге ниже показателя пятницы, передает BAQ.KZ.

Снижение валюты отражает умеренные колебания на внешних рынках и локальные экономические факторы, влияющие на спрос и предложение иностранной валюты в стране.

В обменных пунктах Казахстана средние курсы валют зафиксированы на следующем уровне: доллар покупают по 524–524,5 тенге и продают по 525–526 тенге, евро покупают по 605–607 тенге и продают по 608–611 тенге, а российский рубль торгуется по 6,43–6,45 тенге при покупке и 6,46–6,55 тенге при продаже.

Эксперты отмечают, что текущее снижение доллара может быть связано с укреплением тенге на фоне стабильных показателей экспорта и притока иностранной валюты в банковскую систему. При этом аналитики рекомендуют следить за дальнейшими изменениями на мировых рынках, так как они напрямую влияют на колебания курса.