Сколько стоит доллар и евро в Казахстане 24 октября
Свежие курсы валют от Нацбанка Казахстана.
Сегодня, 09:37
141
Национальный банк Республики Казахстан опубликовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на пятницу, 24 октября 2025 года, передает BAQ.KZ.
Согласно данным регулятора, доллар США установлен на уровне 538,11 тенге, евро – 623,51 тенге, китайский юань – 75,53 тенге, а российский рубль оценивается в 6,61 тенге.
Тем временем обменные пункты в крупнейших городах страны предлагают собственные значения. В Алматы американскую валюту покупают по 538 и продают по 541 тенге, евро обменивают в диапазоне от 623 до 627 тенге, а рубль — от 6,54 до 6,6 тенге. В столице, Астане, доллар можно приобрести по курсу от 537 до 543 тенге, евро — от 622 до 630 тенге, а рубль — в пределах 6,55–6,7 тенге.
