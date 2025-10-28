По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 28 октября курс доллара составил 535,83 тенге, что на 2,3 тенге ниже показателя пятницы, 24 октября, передает BAQ.KZ.

Такое укрепление национальной валюты привлекает внимание как аналитиков, так и населения.

В обменных пунктах страны средний курс доллара колеблется в диапазоне 536–537 тенге при покупке и 537,5–539 тенге при продаже. Евро торгуется в пределах 622–624 тенге за покупку и 626–628 тенге за продажу, а курс российского рубля составляет 6,55–6,65 тенге при покупке и 6,69–6,7 тенге при продаже.

Эксперты отмечают, что укрепление тенге связано с текущей динамикой на международных финансовых рынках, стабильностью внутреннего сектора и позитивными ожиданиями инвесторов. Эта тенденция может продолжиться в ближайшие дни, если не произойдут резкие колебания на внешних рынках.