Национальный банк Республики Казахстан объявил официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на среду, 29 октября 2025 года, передает BAQ.KZ.

Согласно опубликованным данным, доллар США установлен на уровне 535,83 тенге, евро – 624,94 тенге, китайский юань – 75,47 тенге, а российский рубль – 6,69 тенге. Эти значения отражают текущее состояние валютного рынка и служат ориентиром для финансовых организаций и обменных пунктов по всей стране.

Тем временем обменные пункты в крупных городах страны — Алматы, Астане и Шымкенте — предлагают собственные курсы, которые немного отличаются от официальных. В Алматы доллар можно купить по 537 тенге, а продать по 535, евро торгуется в диапазоне от 622 до 628 тенге, рубль — от 6,6 до 6,71 тенге. В Астане обменные курсы колеблются незначительно: доллар — от 534 до 540 тенге, евро — от 620 до 628 тенге, рубль — от 6,54 до 6,69 тенге.