По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 3 ноября курс доллара составил 528,31 тенге, зафиксировав снижение на 1,65 тенге по сравнению с пятницей, передает BAQ.KZ.

Такая динамика отражает умеренное укрепление национальной валюты и сохраняет тенденцию к стабильности на валютном рынке страны.

В обменных пунктах Казахстана средние курсы валют остаются следующими: доллар покупают по 526–527 тенге, продают по 528,5–529 тенге; евро приобретается за 608–610 тенге, продается за 611–616 тенге; российский рубль в среднем покупают по 6,4–6,48 тенге, продают по 6,52–6,6 тенге.

Эксперты отмечают, что небольшие колебания курса долларов и евро на фоне мировых финансовых рынков в ближайшее время могут продолжить оказывать влияние на стоимость импортируемых товаров и уровень инфляции. Потребители и бизнес, следящие за валютными колебаниями, получили возможность планировать операции с учетом текущих котировок.