Сколько стоит доллар и евро в Казахстане 31 октября
По итогам торгов 31 октября на Казахстанской фондовой бирже курс доллара США составил 530,47 тенге, показав рост на 0,31 тенге по сравнению с предыдущим днём, передает BAQ.KZ.
Данные торги демонстрируют небольшое укрепление национальной валюты в условиях текущей динамики валютного рынка.
В обменных пунктах страны средние курсы валют также продемонстрировали умеренные колебания. Так, доллар покупают по 530–531 тенге, продают – по 531,5–532 тенге. Евро фиксируется в диапазоне покупки 610–612 тенге и продажи 617–620 тенге. Российский рубль торгуется по 6,45–6,5 тенге за покупку и 6,55–6,6 тенге за продажу.
Эксперты отмечают, что незначительный рост курса доллара на бирже связан с внешнеэкономическими факторами и ожиданиями инвесторов, а также влиянием мировых финансовых рынков на национальную валюту. Потребителям и бизнесу рекомендуется учитывать текущие колебания при планировании обменных операций.
