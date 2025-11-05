Национальный банк Республики Казахстан опубликовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге, которые будут действовать в среду, 5 ноября 2025 года, передает BAQ.KZ.

Согласно данным регулятора, курс доллара США установлен на уровне 522,49 тенге, евро – 601,07 тенге, китайского юаня – 73,34 тенге, а российского рубля – 6,47 тенге.

На фоне официальных показателей обменные пункты в крупных городах страны предлагают собственные значения покупки и продажи валют. В Алматы американскую валюту можно приобрести по цене от 525 до 528 тенге, евро – в пределах 605–608 тенге, а российский рубль оценивается от 6,42 до 6,5 тенге.

В столице, Астане, доллар торгуется немного шире – от 523 до 530 тенге, евро варьируется в диапазоне 602–612 тенге, а рубль можно купить или продать по курсу от 6,4 до 6,53 тенге.

Таким образом, валютный рынок Казахстана продолжает демонстрировать умеренные колебания, а разница между официальными и рыночными курсами остаётся в пределах привычного диапазона.