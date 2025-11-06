По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 6 ноября курс доллара достиг 526,79 тенге, что на 1,71 тенге выше показателя предыдущего дня, передает BAQ.KZ.

В обменных пунктах страны средние курсы валют складываются следующим образом: доллар покупают за 526–527 тенге, продают за 528–529 тенге; евро покупают за 605–608 тенге, продают за 609–611 тенге; рубль покупают за 6,35–6,45 тенге, продают за 6,5–6,55 тенге.

На фоне колебаний валютного рынка внимание инвесторов также привлекает нефтяной рынок. Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE составляет 64 доллара за баррель, что отражает стабильность мировых энергетических котировок.