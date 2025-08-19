На 19 августа 2025 года курс доллара в Казахстане остается стабильно высоким. Официальный курс Национального банка составляет 540 тенге за 1 доллар США, передает BAQ.KZ.

Однако обменники в крупных городах предлагают свои собственные курсы покупки и продажи, которые могут немного отличаться.

По данным портала kurs.kz, ситуация выглядит следующим образом:

Астана: покупка — 537 тенге, продажа — 544 тенге.

Алматы: покупка — 538 тенге, продажа — 541 тенге.

Шымкент: покупка — 538 тенге, продажа — 541 тенге.

Это показывает небольшие колебания в обменных курсах, которые зависят от региона и спроса на валюту. В то время как официальные показатели остаются на уровне 540 тенге, в обменных пунктах мегаполисов цены могут варьироваться в зависимости от финансовой ситуации и количества клиентов.