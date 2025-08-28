Сколько стоит доллар в Казахстане
Курс доллара в Казахстане на 28 августа 2025 года.
Сегодня, 09:51
Национальный банк Казахстана представил официальные курсы валют на четверг, 28 августа 2025 года, передает BAQ.KZ.
Доллар США стоит 537,63 тенге, евро – 622,52 тенге, китайский юань – 75,07 тенге, а российский рубль – 6,69 тенге.
Обменные пункты в Алматы, Астане и Шымкенте предлагают курсы немного отличающиеся от официальных. В Алматы доллар можно купить за 538-540 тенге, евро – за 623-628 тенге, а рубль – за 6,6-6,69 тенге. В Астане курс доллара варьируется от 537 до 541 тенге, евро – от 622 до 628 тенге, рубля – от 6,64 до 6,68 тенге. В Шымкенте доллар и евро стоят примерно столько же, как в других городах, но рубль чуть дешевле: 6,6-6,67 тенге.
