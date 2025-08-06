  • 6 Августа, 11:01

Сколько стоит доллар в обменниках Казахстана 6 августа

Актуальная стоимость иностранной валюты на 9 утра.

Сегодня, 09:53
АВТОР
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unsplash Сегодня, 09:53
Сегодня, 09:53
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Фото: unsplash

На сайте kurs.kz опубликовали обновленные данные о стоимости иностранной валюты в обменных пунктах страны, передает BAQ.KZ.

Сегодня в Алматы его продают за 539,5-540,3 тенге, Астане – за 542-543 тенге, Шымкенте – за 539,5-541 тенге.

В Актобе и Риддере "зеленый" стоит 540 тенге, Костанае и Экибастузе – 543 тенге, Павлодаре – 542 тенге.

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