Сколько стоит доллар в обменниках Казахстана 6 августа
Актуальная стоимость иностранной валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:53
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Сегодня, 09:53Сегодня, 09:53
107Фото: unsplash
На сайте kurs.kz опубликовали обновленные данные о стоимости иностранной валюты в обменных пунктах страны, передает BAQ.KZ.
Сегодня в Алматы его продают за 539,5-540,3 тенге, Астане – за 542-543 тенге, Шымкенте – за 539,5-541 тенге.
В Актобе и Риддере "зеленый" стоит 540 тенге, Костанае и Экибастузе – 543 тенге, Павлодаре – 542 тенге.
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