На сайте kurs.kz опубликовали обновленные данные о стоимости иностранной валюты в обменных пунктах страны 21 августа, передает BAQ.KZ.

Сегодня в Алматы его продают за 540,3-541 тенге, Астане и Шымкенте – за 543-544 тенге.

В Костанае "зеленый" стоит 542-543 тенге, Павлодаре и Талдыкоргане – 541 тенге, Семее – 543 тенге, Уральске – 542 тенге.

Днем ранее цена за доллар варьировалась от 537 до 544 тенге.