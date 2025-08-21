Сколько стоит доллар в обменниках РК 21 августа
Актуальная стоимость иностранной валюты на 9 утра.
Сегодня, 10:55
28Фото: unsplash
На сайте kurs.kz опубликовали обновленные данные о стоимости иностранной валюты в обменных пунктах страны 21 августа, передает BAQ.KZ.
Сегодня в Алматы его продают за 540,3-541 тенге, Астане и Шымкенте – за 543-544 тенге.
В Костанае "зеленый" стоит 542-543 тенге, Павлодаре и Талдыкоргане – 541 тенге, Семее – 543 тенге, Уральске – 542 тенге.
Днем ранее цена за доллар варьировалась от 537 до 544 тенге.
