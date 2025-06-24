По итогам дневных торгов 24 июня 2025 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) наблюдается ощутимое укрепление тенге по отношению ко всем основным валютам. Особенно заметно снижение курса доллара США, передает BAQ.KZ.

Доллар подешевел на 3,84 тенге и составил 519,26 тенге.

Российский рубль показал незначительное снижение — 6,64 тенге (–0,01).

Китайский юань утром торговался на уровне 72,51 тенге (–0,34).

Евро опустился до 599,81 тенге (–0,54).

Такое укрепление тенге может быть связано с сезонными колебаниями, экспортными поступлениями или снижением спроса на иностранную валюту на внутреннем рынке. Официальные комментарии по причинам изменения курса пока не публиковались.

День ранее, 23 июня, доллар стоил 523,46 тенге — снижение на почти 4 тенге за сутки стало одним из самых заметных в текущем месяце.