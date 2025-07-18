Если вы задумывались о майнинге криптовалюты, но не знали, как сделать это легально, то новый выпуск программы "Важная тема" на BAQ.kz обязателен к просмотру. Вице-президент Ассоциации блокчейн и цифрового майнинга Сергей Путра расскажет, сколько стоит лицензия, где можно разместить оборудование и каких результатов ждать. Эксперт считает, что в Казахстане наступила крипто-оттепель. Что сулит это определение для сферы? Какие технологии блокчейна мы можем применять в повседневной жизни? Ответы на эти и другие волнующие вопросы узнаете в этом интервью.