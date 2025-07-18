  • 18 Июля, 14:28
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Сколько стоит лицензия на майнинг криптовалюты в Казахстане

Можно ли таким образом легально заработать?

Сегодня, 13:47
АВТОР
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BAQ.kz Сегодня, 13:47
Сегодня, 13:47
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Фото: BAQ.kz

Если вы задумывались о майнинге криптовалюты, но не знали, как сделать это легально, то новый выпуск программы "Важная тема" на BAQ.kz обязателен к просмотру. Вице-президент Ассоциации блокчейн и цифрового майнинга Сергей Путра расскажет, сколько стоит лицензия, где можно разместить оборудование и каких результатов ждать. Эксперт считает, что в Казахстане наступила крипто-оттепель. Что сулит это определение для сферы? Какие технологии блокчейна мы можем применять в повседневной жизни? Ответы на эти и другие волнующие вопросы узнаете в этом интервью. 

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