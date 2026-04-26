Сколько стоит билет на финал чемпионата мира по футболу

На платформе перепродажи FIFA появились предложения на финал чемпионата мира 2026 года с ценой до 1,9 млн евро за одно место, передает BAQ.kz со ссылкой на Euronews.

Самые дорогие билеты доходят почти до 2,3 млн долларов за штуку.

Матч пройдет 19 июля в США на стадионе «Метлайф-стэдиум» рядом с Нью-Йорком. Места относятся к нижнему ярусу за воротами.

FIFA заявляет, что не регулирует цены на вторичном рынке, но взимает комиссию с перепродажи и покупки билетов. Организация также объясняет ситуацию динамическим ценообразованием, которое зависит от спроса.

При этом стартовые цены на финал начинаются примерно от 10,9 тысячи долларов.

Болельщики и фанатские объединения критикуют такую систему, называя её недоступной и чрезмерно коммерциализированной.